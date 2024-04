La planète des singes - Nouvelle édition

Le journaliste Ulysse Mérou explore notre galaxie à la recherche d'autres civilisations, en compagnie du professeur Antelle et de son second Arthur Levain. En survolant une planète proche de Bételgeuse, ils repèrent des paysages étonnamment semblables à ceux de la Terre. Ils découvrent après s'y être posés que cette planète, Soror, est habitée par des singes qui règnent en maîtres et des hommes qui vivent à l'état sauvage, quand ils ne sont pas en captivité. Capturé et enfermé dans un laboratoire, Ulysse Mérou va devoir affronter un système implacable et normatif - ni meilleur ni pire que le nôtre - et faire la preuve de son humanité. Interrogeant tour à tour le rapport de l'homme à l'animal, à l'espace, à la science et à la guerre, ce grand roman d'aventures n'a rien perdu de son ironie cruelle.