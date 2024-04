Gouverner l’Afrique autrement. Appel à la conversion du continent aux progrès majeurs

La conception de la politique en Afrique se résumerait-elle à cette pensée cynique de Staline : " Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes " ? Le continent noir n'a que trop souffert d'un leadership politique excessif durant la colonisation, puis irrationnel et souvent illégitime après les indépendances. En dépit du terme République adossé à plusieurs pays, la gouvernance à l'africaine oscille entre des reproductions imparfaites du modèle occidental et des pratiques tribalo-claniques destinées à préserver irrémédiablement les pouvoirs en place. Dans les deux cas, le bilan est peu apprécié des Africains. Aussi, cet ouvrage de réflexion divulgue les enjeux et suggère quelques antidotes qui ont prouvé leur efficacité ailleurs dans le monde.