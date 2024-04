Management des Technologies Organisationnelles N° 15 : La régression numérique

Dans un monde fasciné par les technologies, l'humain reste le coeur de la valeur sociale et économique des organisations, notamment parce que les relations humaines demeurent le plus souvent la base de la performance. La transition vers des modèles soutenables d'un point de vue environnemental et sociétal pousse notre modèle de société à évoluer. Aussi, les organisations doivent aménager leur modèle économique pour prendre en compte ces transformations technologiques et sociétales. Quel est le juste niveau de numérisation à adopter ? Comment et quand s'appuyer sur le numérique ou au contraire y renoncer ? Ce nouveau numéro de la revue MTO est centré sur la question d'une adoption responsable et soutenable des technologies numériques, ce que nous appelons "la régression numérique" . Les travaux consignés dans cet ouvrage témoignent de la transformation des organisations publiques et privées dans différents domaines et contribuent à la recherche du bon niveau de numérisation dans un contexte qui évolue rapidement.