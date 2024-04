Unus Versus c'est l'émerveillement devant la richesse culturelle des peuples, c'est l'appel à la valorisation des patrimoines culturels, c'est l'alerte sur les dommages d'une culture unique dans le monde. L'auteur, au travers de poèmes descriptifs, ne cache pas sa fascination face à la culture occidentale. Et par des poèmes exhortatifs et épistolaires, il lance un vibrant appel à l'épiphanie des autres cultures : rappelant à certains leur devoir de mise en lumière de leur patrimoine et aux autres de ne pas étouffer cet élan. Car pour lui, il est nécessaire que subsistent les différences dans un monde unique et qui se veut complémentaire : que l'universalité triomphe sur l'uniformité.