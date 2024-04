Le Réseau Papillon - Tome 8 Danger sur le maquis

Une nouvelle aventure du Réseau papillon, au coeur de la Résistance ! Septembre 1943 - Depuis quelques mois, les amis du Réseau Papillon participent, avec André et d'autres maquisards, à des missions de sabotage. Mais la menace rôde, et la bande à Hervé, des Français collaborationnistes, est bien décidée à traquer les résistants et à capter les ondes émises par leurs radios. Bientôt, le père de François est arrêté par les Allemands, injustement accusé de trahison. Déterminé à le libérer, le Réseau Papillon met sur pied une opération risquée. Une course contre la montre commence pour prouver son innocence.