La Nuit du Titanic

14 avril 1912, 23 h 40. Sur le plus luxueux paquebot du monde, la soirée s'achève, les passagers du Titanic regagnent leurs cabines. Dans la fastueuse salle à manger des "première classe", jamais l'atmosphère n'a été plus gaie, les femmes plus belles, les hommes plus élégants. Peu à peu, les lumières s'éteignent. Seuls quelques bridgeurs s'attardent au fumoir. Sur la passerelle, le premier officier Murdoch prend son quart. La mer est calme, le ciel limpide... Quelques secondes plus tard, le Titanic heurte un iceberg. Avant l'aube, mille cinq cents personnes auront péri dans les flots glacés de l'Atlantique Nord. Pour reconstituer cette nuit d'épouvante heure par heure, minute par minute, Walter Lord a retrouvé et interrogé les survivants du drame, les familles des victimes, tous ceux qui furent mêlés au naufrage. Au terme de cette minutieuse enquête, il est parvenu à remonter le temps : nous sommes sur le Titanic...