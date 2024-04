La corruption et son impact sur le climat des affaires en Guinée. Quelle stratégie pour enrayer ce fléau ?

La corruption est un phénomène très répandu de nos jours, bien que le degré de sa propagation varie d'un pays à un autre. Il est aujourd'hui incontestable de remarquer que les effets de cette pratique sont dévastateurs ; nombreux scandales liés à la corruption défraient la chronique partout dans le monde. Mais l'ampleur du fléau de la corruption d'après les constats, diffère selon que le pays est riche ou pauvre, démocratique ou absolutiste. C'est la première cause qui freine le développement économique et social dans le monde, elle coûte à l'économie mondiale plus de mille (1000) milliards de dollars par an sous forme de pots de vins. Aucun comportement n'a d'effet économique aussi nocif sur l'intérêt public mondial que la corruption. C'est pourquoi il nous paraît utile de contribuer à sa compréhension ainsi qu'à son éradication pour notre bénéfice à tous. Dans cet ouvrage, nous avons traité dans une large mesure la notion de corruption, ainsi que des infractions à elle assimilées (Première partie), sans occulter son impact sur le climat des affaires en Guinée et les moyens actuels de lutte contre ce fléau (Deuxième partie), tout en faisant le point sur les mesures futures à adopter pour renforcer la lutte contre le mal commun de la corruption (Troisième partie). Bonne lecture !