Contes médiumniques de nos guides spirituels

Les contes recèlent un fort message symbolique qui mérite notre attention. Hélène Myran-Fiorini est médium. Connectée aux guides, elle reçoit leurs nombreux messages et conseils bienveillants sous la forme de contes, répondant avec précision aux demandes des personnes qui la consultent. Elle dévoile dans cet ouvrage une sélection de ces histoires riches d'enseignements et nous invitent à en tirer le meilleur parti pour parfaire notre évolution personnelle spirituelle et comprendre notre mission d'âme sur terre. Parmi ces textes, l'un d'entre eux est pour vous.