Ouvrir ou reprendre un hôtel et/ou un restaurant. Les outils de la réussite

Ouvrir ou reprendre un hôtel et/ou un restaurant est un projet qui, outre les choix et formalités classiques de création ou de rachat, obéit à une réglementation bien spécifique liée au secteur de l'hôtellerie restauration. Ce guide pratique informe sur toutes les réglementations à connaître pour ouvrir ou reprendre une activité : business plan, calendrier des formalités, assurances spécifiques, normes de sécurité et d'accessibilité, règles fiscales, modalités de gestion et de promotion.