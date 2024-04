Défier la nuit

Dans le Secteur Sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède. Alors, chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleur-de-lune afin de réaliser de l'élixir, remède contre la fièvre, pour ceux qui en ont le plus besoin. Au palais de Kandala, le Prince Corrick incarne la Justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans les coeurs des agitateurs et des criminels. Corrick sait qu'il doit paraître convainquant dans ce rôle. Avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane, la mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins ténue, et Corrick sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un drame rassemble Corrick et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester devront faire face à un choix impossible - et à une étincelle inattendue. Suivront-ils l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre ? Ou sauveront-ils le royaume ensemble... quitte à laisser cette étincelle devenir un brasier ?