"Notre-Dame de Paris", un livre pour découvrir l'histoire d'un des monuments les plus visités au monde et dont le chantier de reconstruction, suite à l'incendie qui l'a ravagé le 15 avril 2019, devrait prendre fin en 2024. Trente-deux pages pour découvrir une cathédrale française connue dans le monde entier. "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. L'histoire d'un immense édifice religieux gothique, âgé de 850 ans Située sur l'île de la Cité, Notre-Dame de Paris fut construite en deux siècles, au Moyen Age, et se dresse au coeur de la capitale française depuis presque un millénaire. Au fil de son histoire, Notre-Dame de Paris a été le témoin de révolutions, de couronnements et de destructions. Elle a aussi connu des périodes d'abandon et a récemment subi un terrible incendie qui a menacé de la détruire entièrement. Pour répondre à la curiosité des enfants sur la cathédrale la plus célèbre du monde Un titre pour savoir à quelle date la première pierre de sa construction a été posée. Qui a eu l'idée de sa construction. Combien de siècles il a fallu pour la bâtir. Ce qu'est le gothique. Ce qui est arrivé à Notre-Dame à la Révolution française. Quel très célèbre écrivain français a plaidé pour qu'on la sauve de la ruine au XIXe siècle. Qui était Viollet-le-Duc et ce qu'il a apporté à l'édifice lors de sa première restauration. Quels trésors elle renferme. Comment elle est reconstruite aujourd'hui...