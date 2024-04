Une histoire africaine à la portée universelle Dans un petit pays d'Afrique, sur une colline isolée, six enfants sont retrouvés morts. Qui les a tués ? Pourquoi avoir commis un crime aussi monstrueux ? Deux enquêteurs de l'ONU progressent dans un labyrinthe qui les mènera jusqu'à une vérité effroyable. Pendant ce temps, un péril implacable se profile. Mois après mois, le danger s'intensifie, les menaces s'accumulent. Les destins se croisent pendant cette montée des périls : une journaliste en quête d'identité, un couple et leur petite fille confrontés à la haine, des diplomates désabusés ou compromis, des Casques bleus dépassés par les événements, un jeune rebelle en sursis, un officier inquiétant, un mystérieux Blanc qui semble agir dans l'ombre... Juste avant la nuit pourtant, tout était encore possible. Inspiré de faits réels, ce récit poignant relate le compte à rebours vers le dernier génocide du XXe siècle, l'une des pages les plus sombres de l'humanité. Maria Malagardis, grand reporter au service international de Libération, a couvert le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Elle a déjà publié deux livres sur ce sujet : Le jour d'après (1996) éditions Somogy et Sur la piste des tueurs rwandais (2011), éditions Flammarion.