Las de sa vie de médecin de ville, Hugo s'autorise un autre avenir en s'installant en zone rurale. Ce sera à Saint-Antoine-l'Abbaye, face au Vercors, où des moines-médecins ont construit un monastère qui accueillait les malades et les infirmes du "mal des ardents" en pratiquant l'amputation. Hugo y trouve plus qu'un village où exercer : une thébaïde, une nouvelle compagne et un ami, Bechara, pianiste originaire du Liban venu à Saint-Antoine pour une improbable opération... Avec la tournure et la malice d'un conte moderne sur la guérison et l'écologie, "Feu saint Antoine" réunit l'histoire, ses miracles, et notre présent "démembré" en s'interrogeant sur les maux de la société.