A la recherche du bonheur. Sept contes populaires

Que le bonheur de l'imaginaire et la puissance des idées ne soient pas réservés à une minorité mais profitent au plus grand nombre, Tolstoï en est persuadé. Dans les années 1880, il rédige ainsi une série de contes moraux à destination du peuple, où il exalte la nature, le monde paysan, et interroge notre humanité. Sage, lumineux, malicieux, porté par l'immense talent de Tolstoï, le présent recueil, qui comprend sept récits, dont "Ce qui fait vivre les hommes" et "Le Moujik Pakhom", n'avait pas été réédité depuis le XIXe siècle.