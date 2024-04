La première rose de Bloomstone

Nathanaël Stone a toujours été d'une sensibilité hors du commun : depuis l'enfance, ses émotions menacent de déborder à chaque instant et le jeune aristocrate s'efforce de faire bonne figure. Mais à son entrée à l'université de Cambridge, Nathanaël se sent définitivement en décalage avec la société de son époque. En effet, derrière sa posture de jeune héritier et d'étudiant brillant à qui tout sourit, il cache un lourd secret source de culpabilité : Nate aime les hommes. Un penchant inavouable car sévèrement condamné. Sa situation va l'amener à remettre en question l'ensemble des codes de son temps. Car Nate a un rêve : trouver un lieu où vivre librement, un havre de paix où chacun pourrait être soi-même, sur un pied d'égalité et sans faux-semblants.