Un coeur outragé

" Un coup de génie, oui, de génie, du jamais vu. J'avais soudainement de quoi remonter à la surface, créer un avant et un après, être le seul, l'unique, celui dont le nom sera éternellement associé à cet exploit". Après des débuts prometteurs, le comédien Albert Stefan se désespère de voir les propositions de films se raréfier. Sa femme l'a quitté pour un riche producteur ; seul avec sa fille, il tourne en rond dans cette vie d'artiste de plus en plus anonyme. Jusqu'au jour où il découvre Emile Ajar, pseudonyme sous lequel Romain Gary a remporté un second prix Goncourt, mystification unique dans l'histoire littéraire. Une idée lui vient : faire comme lui, se créer une nouvelle identité. Avec la complicité de deux de ses amis, un producteur et un maquilleur d'effets spéciaux, il décide de se grimer pour se donner une autre chance, pour se jouer aussi de la grande famille du cinéma qui l'a mis au placard. Une fable savoureuse sur l'art de l'acteur, la célébrité et l'orgueil. Une plongée palpitante dans le monde du cinéma français