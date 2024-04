"Le Métro", un livre sur le moyen de transport le plus rapide pour se rendre d'un endroit à l'autre dans une ville. Un ouvrage documentaire pour découvrir un moyen de transport collectif inventé au XIXe siècle, et faire le tour du sujet. Un titre qui raconte l'histoire du métro et donne le vocabulaire du thème : métropolitain, lignes, stations, portillons, quais, rames, contrôleurs, conducteurs... "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Un documentaire illustré pour tout savoir sur le métro Pour tout connaître de ce moyen de transport collectif. Un livre à la fois informatif (pourquoi et quand on l'a inventé), technique (comment on le construit, comment il fonctionne, comment on l'entretient), comment on s'en sert, qui le fréquente en plus de ces millions d'usagers (vendeurs, musiciens, poseurs d'affiches...)... Un titre pour tous les petits fans de voyages sous terre et dans les airs, quand le métro devient aérien sur son trajet ! Pour donner des infos insolites aux enfants Le métro est très utilisé de nos jours, mais il ne date pas d'aujourd'hui. Certains sont conduits par des conducteurs ou des conductrices qui ont suivi une formation très pointue, mais d'autres sont complètement automatisés. Très régulièrement, les trains sont révisés dans d'immenses ateliers spécialisés. Une rame a une durée de vie d'environ quarante ans. Pendant ce temps, elle doit transporter des millions de voyageurs en restant toujours en parfait état. Le métro, quelle prouesse ! Un livre qui fera aussi voyager les petits lecteurs en leur présentant les plus beaux ou les plus originaux métros à l'étranger (Londres, Tokyo, Stockholm, Francfort, Chicago...).