Antisèches du tarot. 28 fiches méthode pour tout comprendre

Ne séchez plus jamais devant vos cartes ! Ce coffret essentiel pour les débutants contient 28 fiches mémo rassemblant toutes les clefs du tarot (Marseille ou Rider-Waite-Smith) en un format pratique. Retrouvez rapidement la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de vos tirages pour une référence instantanée pendant la lecture, ou servir d'aide-mémoire dans votre étude. Les Antisèches sont là pour vous simplifier la vie : plongez dans le monde merveilleux du Tarot en toute confiance !