Mon premier époux était un homme riche et noble. Sa famille possédait une vaste collection d'antiquités. Il m'a appris à distinguer l'authentique de la contrefaçon. A sa mort, sa famille a réclamé les clés de notre palazzo ! Il s'agissait de mes trésors, selon moi, et non des leurs. Je les ai donc laissés à l'abri, et nous avions, avec Roberto, prévu de vous les faire parvenir par bateau - ici, dans votre entrepôt - afin de les vendre à vos amis à la Cité. De Londres à la Nouvelle-Angleterre, en passant par Venise, les eaux troubles emportent tout, révélant secrets et ennemis... Veille du solstice d'été, 1670. Sur les quais brumeux de Londres, Alinor a rendez-vous avec James Summer, l'homme qui l'a abandonnée vingt ans auparavant. Celui-ci veut récupérer la seule chose qu'il ne peut obtenir avec sa fortune : leur fils, Rob, qui est né de leur amour. Mais l'arrivée de Livia, une jeune veuve bien trop charmante, vient semer le trouble. Elle affirme être la belle-fille d'Alinor et que Rob serait mort noyé à Venise. Alinor ne croit pas un mot de ce qu'avance cette prétendue marchande d'antiquités. Pour elle, cela ne fait aucun doute : son fils est vivant et Livia cache bien des secrets. Mais comment le prouver ? Angleterre, 1670. Une époque périlleuse pour toute femme indépendante... " Mystérieusement puissant et pourvu de multiples rebondissements. " Booklist " Le talent de Philippa Gregory est à son apogée. " Publishers Weekly " Philippa Gregory nous invite à nous plonger dans l'histoire fascinante de Londres, Venise et La Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle. " Woman & Home " Epoustouflant... La reine du roman historique parvient avec brio à nous emporter loin de la Cour des Tudors. " Parade " Le style de Philippa Gregory et son engagement pour révéler l'histoire ignorée des femmes font de La Marchande d'antiquités de Venise un roman divertissant et une oeuvre féministe inspirante. " Bookreporter. com " De véritables montagnes russes enchaînant rebondissements, intrigues et terribles secrets. " Woman's World Magazine