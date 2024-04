Livre-CD : Lourdes : Chants 2024 ... que l'on y vienne en procession

Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes propose comme thème pastoral pour 2022-2023-2024 les paroles que Marie, la Mère de Dieu, a confiées à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 : "Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession". Ce livre-CD reprend les chants principaux choisis pour la messe du thème pastoral de Lourdes 2024 et composés par Isaia Ravelli, nommé nouvel organiste titulaire du Sanctuaire. Le chant d'ouverture composé spécialement en 2022 "Allez dire aux prêtres" est également repris. Le CD propose le chant du thème de l'année, un chant de communion, un psaume et différents chants pour l'ordinaire de messe.