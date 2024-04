Automne 1913. A Paris et ailleurs, une jeune femme intrépide et lumineuse, Gabrielle Demachy, mène une périlleuse enquête d'amour, m unie, pour tout indice, d'un sulfureux cahier hongrois recelant tous les poisons - des secrets de coeur au secret-défense. Habité par les passions, les complots, le crime, l'espionnage, et par toutes les aventures qu'en ce début du XXe siècle vivent simultanément la science, le cinéma ou l'industrie, "Dans la main du diable" est une ample et voluptueuse fresque qui inscrit les destinées sentimentales de ses personnages dans l'histoire d'une société dont la modernité est en train de bouleverser les repères.