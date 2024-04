Ma pire semaine 03 - Mercredi

Son chat est toujours porté disparu, son collège est en ruine, et le voilà à présent échoué sur une île déserte avec son ennemi juré... Justin Chase passe la PIRE semaine de sa vie ! Mais qui sait, cette île cache peut-être un trésor inestimable... ou des requins assoiffés de sang et des pirates fantômes terrifiants ! Lundi et mardi étaient absolument désastreux, mais attendez de voir... MERCREDI !