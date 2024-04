La voie Bleue. Du Luxembourg à Lyon à vélo

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le Routard La Voie Bleue vous emmène pour un parcours au fil de l'eau traversant la France du Nord au Sud. S'étirant d'Apach à la frontière luxembourgeoise jusqu'à Lyon, la Voie Bleue est un itinéraire cyclable qui offre un voyage inoubliable de 700 km le long de la Moselle, du canal des Vosges et de la Saône. Avec une faible dénivellation, la Voie Bleue est accessible à tous. De nombreuses interconnections avec d'autres véloroutes permettent de prolonger votre parcours. La Voie Bleue traverse des paysages bucoliques : les forêts, le bocage et le vignoble défilent sous vos yeux. Vous traversez des villages pleins de charme et des villes au riche patrimoine culturel (Metz, Nancy, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon). Sans oublier de nombreux canaux, écluses, chemins de halage, ponts tournants, ponts-écluses... Autant de surprises qui jalonnent votre parcours. - Coups de coeur illustrés ; - à chaque étape sa carte en couleurs ; - pour chaque itinéraire, un carnet d'adresses pour louer un vélo, se loger et se restaurer ; - plans et zooms sur les villes principales.