La prospection archéo-géophysique. Détection et cartographie non destructives du patrimoine enfoui

L'archéo-géophysique est une branche de la géophysique qui s'est développée depuis maintenant une soixantaine d'années, en adaptant les méthodes de la géophysique aux questionnements archéologiques. Dans un premier temps la démarche était prédictive et visait à la détection de sites. Puis les questions posées au géophysicien ont évolué vers une démarche cartographique : délimitation fine de sites, détails sur leur structuration interne. L'évolution de l'instrumentation géophysique a permis de cartographier des zones de plus en plus importantes alors même que les méthodes actuelles de fouille autorisent seulement l'étude de surfaces limitées. Si l'on a pu opposer l'approche extensive de la géophysique à l'approche intensive des fouilles, cette opposition n'est qu'apparente : outil d'anticipation et de planification, la carte géophysique, si elle est croisée avec des sondages, est un formidable outil non destructif mis à la disposition de l'aménagement du territoire et de la préservation du patrimoine enfoui.