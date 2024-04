Prier 15 jours avec Yvonne-Aimée de Malestroit

Soeur Yvonne-Aimée de Jésus (1901-1951), augustine de Malestroit, nous introduit dans ce profond mystère du coeur de Jésus à qui elle se donna secrètement à l'âge de 9 ans au moment de sa première communion. Ame eucharistique, elle le demeura toute sa vie, favorisée par les merveilles de l'amour de Jésus, qui la conduisit à l'union avec lui. Dans le silence et la solitude, elle connut des nuits spirituelles, des combats intérieurs d'une rare intensité. Mais, fidèle jusqu'au bout, dans un abandon total, elle offrit sa souffrance à Jésus, en participation au mystère de la Rédemption. Sa joie intime n'en fut que plus délicate et rayonnante. Comblée par une pluie de dons et de charismes, soeur Yvonne-Aimée marqua par sa simplicité, sa discrétion, son oubli d'elle-même. Elle nous laisse un message de miséricorde, rendu célèbre par l'invocation reçue de son Bien-Aimé : "Ô Jésus, Roi d'Amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté" . Véronique Grollier, docteur ès Lettres, a découvert la vie d'Yvonne-Aimée grâce à un témoin privilégié, le père Paul Labutte, qui vécut avec la religieuse une amitié spirituelle pendant vingt-cinq ans.