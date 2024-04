Guide Tao France - 2 000 idées et adresses pour voyager engagé

- 2e édition entièrement mise à jour (1re édition en mars 2021). 2 nouveautés : une couverture cartonnée plus solide, une image de couverture graphique. - En grand format, ce guide en couleur propose 2 100 expériences engagées, pour tous les budgets, pour se loger, se restaurer, pratiquer des activités, découvrir les initiatives qui préparent le monde de demain et agir bénévolement, ainsi que des centaines d'astuces pour voyager autrement. Des flashcodes permettent d'accéder à des cartes online sur lesquelles sont positionnées les adresses. Atouts : - Succès de la 1re édition : 2 100 exemplaires vendus et 30 retours presse. - Une base de lecteurs satisfaits, pouvant être intéressés pour acquérir la nouvelle version. - Un marché conséquent : presque 100 % des Français partant en vacances voyagent en France + ce guide répond à un engouement du public pour la transition écologique. - Un ouvrage novateur : le seul guide de voyage consacré à la France spécialisé dans le tourisme durable. Le guide de référence pour découvrir la France autrement. Vous souhaitez trouver des lieux engagés dans une démarche écologique et éthique en France ? Vous désirez voyager de façon écoresponsable ? Découvrez le tout premier guide de tourisme durable consacré à la France. Nous avons compilé dans un seul ouvrage 2 100 expériences touristiques et associatives engagées et hors des sentiers battus en France métropolitaine, pour tous les budgets, ainsi que de nombreuses idées pour voyager autrement. Dans ce guide unique et novateur, vous trouverez : - 1 350 lieux écoresponsables, pour tous les budgets, pour vous loger, vous restaurer et pratiquer des activités : hôtels écologiques, hébergements chez l'habitant, logements insolites, auberges de jeunesse écoresponsables... Restaurants, cafés, salons de thé avec des produits bio, locaux, de saison, du terroir, végétariens, vegan... Marchés bio, itinéraires à vélo, découverte de tiers lieux, réserves naturelles, artisanat local, fermes pédagogiques, yoga, méditation, micro-aventures... - 350 expériences pour découvrir les initiatives qui préparent le monde de demain : visites, ateliers, initiations, stages... à la permaculture, l'écoconstruction, la vie en écovillage, le mode de vie 0 déchet... - 420 lieux pour agir, que ce soit pour une demi-journée ou plusieurs semaines : bénévolat nature, bénévolat social, WWOOFing, protection des animaux... - Une introduction, avec des centaines d'astuces pour voyager autrement, de façon durable et écologique : des idées de slow tourisme et de micro-aventures, des astuces pour se déplacer autrement, des destinations pour voyager durable... - Des flashcodes permettant d'accéder à des cartes online sur lesquelles sont positionnées toutes les adresses (consultables sur smartphone ou ordinateur). - De nombreuses photos en couleur. Ce livre est une mine d'or pour celles et ceux qui souhaitent découvrir d'autres façons de voyager et entrevoir la France autrement.