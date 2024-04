Le Triomphe des imbéciles

Le président algérien a fait un cauchemar. Tous les habitants sont alors convoqués pour que soient identifiés - et mis hors d'état de nuire - les premiers rôles de ce rêve perturbant. Dans l'envers de ce songe absurde, une étrange épidémie touche le pays : tous, des plus puissants aux plus démunis, perdent leur capacité à lire et à écrire. Qui faudra-t-il hisser au pouvoir pour gouverner cette nation d'analphabètes ? Un jeu de massacre jubilatoire, peuplé de personnages truculents, véritables rois de la combine qui n'ont plus rien à perdre, dans ce monde où la bêtise fait loi.