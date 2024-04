Les quatre amies Tome 2 : Le voisin aux lunettes d'or

Vesper Lyndhurst a un secret. Sous le masque de la lady corsetée dans sa perfection se cache une femme fragile, débordée par ses émotions. Ouvrir son coeur à un homme, le laisser découvrir ses failles, c'est impensable. Alors elle fuit les prétendants pour mieux s'occuper de son entourage et s'amuse à exercer ses talents d'entremetteuse, pour le plus grand bonheur des uns et l'exaspération des autres ! Mais quand Aspen, son amour de jeunesse devenu son pire ennemi, rentre des Etats-Unis après sept ans d'absence, la nature passionnée de Vesper rejaillit et son armure craque... Née dans les Caraïbes, elle figure régulièrement sur la liste des best-sellers de USA Today et de Publishers Weekly pour ses romances et ses romans Young Adult, salués par la critique.