Pro Tip Top English 1re-Tle Bac Pro A2-B1+. Edition 2024

Des unités revisitées et actualisées pour rester au plus près des centres d'intérêts des élèves. - 12 unités construites autour de la vie professionnelle et de la vie culturelle - Un questionnement différencié pour s'adapter à l'hétérogénéité des classes - Des capsules vidéo pour travailler le lexique en classe inversée - Des pages de préparation au CCF - Des pages "Vers le BTS" Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, audios et exercices interactifs > foucherconnect. fr