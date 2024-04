Google Ads. 57 outils et méthodes

Comment faire une campagne publicitaire réussie en ligne ? Comment analyser ses résultats ? Google Ads vous aide à élaborer une stratégie de référencement payant efficace, optimisée et rentable. Il permet de booster l'efficacité de vos campagnes marketing en ligne grâce à des outils conçus pour améliorer vos performances. Google Analytics est un service gratuit d'analyse d'audience d'un site web ou d'applications utilisé par plus de 10 millions de sites, soit plus de 80 % du marché mondial. Il permet d'analyser son trafic pour booster ses actions marketing. Indispensable aux entreprises, start-up, PME, ces deux outils complémentaires vous permettent d'attirer des clients et d'analyser leurs comportements pour mieux rebondir grâce à de nombreux outils. Clément Pellerin, spécialiste des réseaux sociaux, vous permet de comprendre ces outils afin d'être mieux référencé pour gagner de nouveaux clients.