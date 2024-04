Les Jeunes Fauves

Turin, fin de l'été 2008. Sur un chantier ferroviaire, les ossements de femmes et d'hommes sont découverts. Douze au total, tous tués de la même façon, d'un coup sur la nuque. Une fosse commune, donc. Du moins, c'est l'idée que s'en fait le commissaire Vincenzo Arcadipane, avant que l'équipe spéciale responsable des crimes liés à la Seconde Guerre mondiale s'empare de l'affaire et le court-circuite. Arcadipane pourrait accepter cette décision venue d'en haut et se concentrer sur la crise existentielle qu'il traverse. Mais tout, dans cette histoire, lui paraît louche, à commencer par ce bouton de jean trouvé sur place, qui ne peut dater de l'époque de la guerre. Aidé d'Isa Mancini, sa jeune collègue mise à pied pour insubordination, et de son ami et mentor Corso Bramard, le commissaire décide de mener une enquête parallèle en creusant et remuant le passé, jusqu'à découvrir l'impensable. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert