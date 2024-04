Paris (version anglaise)

Avec 35 millions de touristes annuels, Paris est la première destination mondiale ! Ce "P'tits docs" explore, en anglais, la plus grande ville de France pour découvrir son histoire et ses lieux les plus emblématiques ou les plus insolites. Pour accompagner la visite de tous les touristes en herbe Un documentaire qui fait découvrir les principaux lieux et monuments parisiens, et d'autres plus confidentiels : Notre-Dame de Paris, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le palais Garnier, le musée du Louvre, le Sacré-Coeur, Montmartre, la Petite Ceinture... et même une statue de la Liberté ! Idéal pour tous les enfants : pour préparer ceux qui vont visiter la capitale ou pour faire rêver ceux qui ne la connaissent pas. Un texte court en anglais Ce livre en anglais ravira les petits étrangers, les enfants bilingues et ceux qui apprennent l'anglais, pour les familiariser avec la langue tout en découvrant notre capitale !