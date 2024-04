Feel-Good Productivity

Vous avez toujours pensé que le travail acharné, les efforts et la discipline étaient la clé du succès ? Vous vous trompez. La clé du succès, c'est la joie. En s'appuyant sur des décennies de recherche en psychologie, le Dr Ali Abdaal a élaboré la méthode feel-good productivité, qui a conquis le monde. Dans ce livre révolutionnaire, il nous présente les 3 principes sur lesquels est fondée sa méthode : trouver son énergie, combattre ses blocages, s'inscrire dans le temps... Et pour chacun de ces principes, des outils et changements simples à mettre en oeuvre pour obtenir plus et vivre mieux, dès aujourd'hui.