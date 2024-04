Petit à petit

Un petit garçon décide de nettoyer les déchets de son quartier, et de planter des graines dans un carré de terre. Il se fait ainsi de nouveaux amis qui partagent le même rêve que lui. Un message d'espoir intemporel : le plus petit geste peut avoir de grandes conséquences. Par Amanda Gorman, la jeune américaine qui écrivit et déclama le poème accompagnant l'investiture de Joe Biden, et par Christian Robinson, l'illustrateur plusieurs fois primé de Toi aussi, tu comptes.