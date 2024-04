Anatomie d'un drame

En décembre 1939 s'est produit le pire accident ferroviaire de l'histoire allemande. Deux trains se percutent, faisant de nombreuses victimes. Parmi elles Carla, grièvement blessée, survit. Elle est fiancée à Richard, un juif, pourtant ce n'est pas lui qui l'accompagnait mais un Italien, un certain Buonomo, qui meurt dans l'accident. Lisa, une jeune vendeuse, est chargée d'apporter des vêtements à la femme blessée qui a perdu tous ses effets. Mais Carla se fait passer pour Mme Buonomo. Qu'essaie-t-elle de cacher ? Des années plus tard, le fils de Lisa, Tomas, découvre les étranges circonstances de cet accident. Parviendra-t-il à percer le secret de Carla ? Sur le fond de cette catastrophe historique, le romancier Gert Loschütz raconte une passionnante histoire d'amour et de trahison.