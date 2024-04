Autisme !. Déjouer tous les pronostics

Durant de nombreuses années, Ysia Guy a cherché un soutien ou un témoignage qui l'aiderait à mieux comprendre et vivre l'autisme de son fils. Maintenant que ses enfants sont majeurs et autonomes, elle écrit le livre qu'elle aurait voulu avoir entre les mains. Découvrez l'histoire de cette maman atypique qui a refusé les propositions institutionnelles. Elle nous raconte sa maternité, la découverte de l'autisme de son fils et son vécu sur vingt ans. Jeunes parents, encadrants, décideurs, familles, ce témoignage vous plongera dans le quotidien d'une maman dévouée, acharnée, qui fera tout pour que son fils soit heureux. Il vous donnera de nombreuses clés et méthodes pour mieux comprendre et accompagner les enfants autistes. Une lecture enrichissante et positive !