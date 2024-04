La révolution emoji

Une jeune journaliste réalise qu'elle a dans son téléphone un emoji pompe à essence, une centrale nucléaire, un baril de pétrole, mais pas d'emoji éolienne. Elle lance l'enquête : mais qui décide des emojis qui nous accompagnent au quotidien ? Elle va rencontrer le créateur japonais des premiers emojis, la stagiaire américaine qui a dessiné les emojis les plus populaires, un juriste spécialisé en emoji (peut-on aller en prison si on envoie un emoji pistolet ? ), un lobbyste breton qui veut obtenir le drapeau gwenn ha du, un égyptologue qui compare hiéroglyphes et emojis... Et retracer l'histoire mondiale d'un phénomène.