Physique Chimie CAP

Un manuel conçu pour impliquer les élèves autour d'activités dynamiques et interactives - Des activités ludiques et expérimentales qui s'appuient sur des situations concrètes et motivantes - Des fiches d'électricité et de sécurité pour traiter les modules transversaux au sein des chapitres - Des fiches de maths pour accompagner les élèves - La synthèse rédigée et audio pour faciliter la mémorisation - Des cartes mentales à construire - Des exercices d'entraînement et d'approfondissement avec une dimension expérimentale - Une page d'évaluation formative à la fin de chaque chapitre - 5 sujets d'entraînement au CCF Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : protocoles FizziQ, vidéos et audios supports des expérimentations, grilles d'évaluations...