Mon année sans les hommes. Les plaisirs insoupçonnés du célibat

Plus de 18 millions de français âgés de 20 à 50 ans sont célibataires : de 25 à 39 ans, 15,6 % de la population préfère rester seul. En Angleterre, plus de la moitié des Britanniques âgés de 25 à 44 ans sont désormais célibataires. La norme est au célibat et non plus à la recherche de sa " moitié ". Dans ce livre audacieux et perspicace aux allures de journal intime, l'autrice dévoile la révolution mondiale du célibat, remettant en question les normes sociales et les pressions familiales qui nous poussent à croire que le bonheur réside uniquement dans une relation à deux. En s'appuyant sur ses recherches et ses expériences personnelles, Catherine Gray nous apprend avec humour et franchise à embrasser le célibat, à le célébrer, à en faire une source de joie et d'épanouissement, mais surtout à se libérer des injonctions, à l'accepter et à le revendiquer.