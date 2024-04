"Paris", le parfait ouvrage à hauteur d'enfants pour découvrir l'histoire de la capitale française et ses lieux emblématiques. 32 pages pour découvrir la ville sous des angles variés et avec des petites anecdotes et des infos intéressantes, même pour les parents. "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Une histoire de la capitale racontée clairement et simplement Pour découvrir Paris, il y a plus de 2000 ans, du temps qu'elle s'appelait Lutèce, la voir grandir au Moyen Age et se rappeler des moments douloureux de son présent aussi, avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en 2019. Apprendre que pour visiter Paris, le plus pratique, c'est d'emprunter son réseau de métro, l'un des plus anciens au monde : avec ses 16 lignes et ses 309 stations, on peut se rendre partout ! Se dire que découvrir la "ville Lumière" à pied, c'est incontournable mais que via la Seine, en embarquant pour une croisière, c'est très beau aussi ! Surtout la nuit. On n'a jamais fini de faire le tour de Paris... Des présentations et des balades instructives dans de nombreux quartiers ou parcs parisiens Pour connaître les 20 arrondissements de Paris et leurs lieux les plus célèbres, se promener dans le quartier de l'opéra Garnier, dans Montmartre ou le jardin du Luxembourg. S'aventurer aussi dans des lieux plus insolites comme la petite Ceinture, une voie de chemin de fer désaffectée faisant le tour de la ville, le passage Brady et son ambiance indienne ou le 13e arrondissement et ses commerces asiatiques...