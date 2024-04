Prier 15 jours avec Notre-Dame de Chartres

En proposant de prier quinze jours avec Notre-Dame de Chartres, le père Jacques Pottier ouvre un chemin spirituel à tous ceux qui s'intéressent à ce haut lieu de la foi. "Venez et voyez" (Jn 1, 39) pour croire au Christ qui, en Marie, se fait l'un de nous pour nous élever à notre dignité de fils de Dieu. Ces quinze jours de prière sont d'abord bien sûr pour celui qui médite sur place et prie dans la cathédrale. Dans cet édifice millénaire, Marie accompagne le visiteur qui se fait pèlerin. Elle écoute la prière des petits et des pauvres. Elle montre comment grandir en disciples missionnaires. Mais ce parcours est proposé aussi pour tous ceux qui, étant éloignés de Chartres, veulent en garder non seulement un souvenir, mais plus encore une méditation incrustée au plus profond de leur coeur. Jacques Pottier, membre de la maîtrise de la cathédrale de Chartres dès l'âge de 12 ans, fut ordonné prêtre en 1972 dans cette même cathédrale, où il a officié ensuite comme vicaire. Il en est le chanoine titulaire et le chapelain.