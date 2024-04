Les disparues de Black Canyon ; Le mystère de Holiday Ranch

Les disparues de Black Canyon, Cindi Myers Des larmes dans la voix, Jana se confie à Ryan Spencer et sent peu à peu l'espoir renaître. Car le séduisant inspecteur qui enquête sur les disparitions mystérieuses de plusieurs jeunes femmes lui a fait une promesse : il va remuer ciel et terre pour retrouver Jenny, sa petite soeur dont elle est sans nouvelles. Quitte à passer au crible chaque kilomètre carré du parc national de Black Canyon et à interroger tous ceux qui y séjournent actuellement. En commençant par l'étrange individu qui s'est présenté comme étant le "fiancé" de Jenny et dont Jana n'a jamais entendu parler... Le mystère de Holiday Ranch, Carla Cassidy A grandes enjambées viriles, le shérif Dillon Bowie s'avance vers elle, et Cassie, profondément troublée, oublie pour quelques minutes qu'un crime vient d'être commis sur ses terres... Un meurtre mystérieux qui s'ajoute à ceux qui, depuis des années, sèment la suspicion chez les cow-boys de son ranch. Cette fois c'est une certitude, parmi eux se cache un assassin, un fou dangereux qu'elle côtoie chaque jour... Puis elle croise le regard de Dillon, et l'inquiétude qu'elle lit dans ses yeux la conforte dans la crainte qui, depuis quelques jours, ne la quitte plus : et si c'était elle la prochaine victime du tueur ? Romans réédités