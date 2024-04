Effectuons l'intrapreneuriat

"Beaucoup d'ouvrages décrivent les nombreux avantages d'une approche effectuale dans le monde de l'entrepreneuriat. Depuis l'énoncé des principes d'effectuation par Saras D. Sarasvathy, les nombreuses expériences au-delà du panel originel ont pu décrire des cas d'usages variés et inspirants. Cependant, l'application de l'effectuation dans le monde des entreprises matures et plus précisément en intrapreneuriat reste très peu décrit. Les principes d'effectuation lorsqu'ils sont correctement mis en oeuvre dans un tel environnement constituent de véritables leviers de réussite pour un intrapreneur. Cet ouvrage décrit de nombreux cas d'application tout en mettant en évidence les écueils possibles. Il s'adresse à la fois à tous ceux qui sont impliqués dans des aventures intrapreneuriales mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'innovation au sein d'organisation établie."