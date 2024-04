Le brouillard assassin

Etre actrice dans un quartier pauvre de Londres n'a rien de simple pour Charlotte Jenkins qui a tout sacrifié afin de permettre à son jeune frère de devenir inspecteur de police. Pourtant elle rêve encore et en grand. Elle jouera dans les plus grands théâtres du monde, elle s'en est fait la promesse ! Pour sortir du cloaque de Whitechapel, une seule solution : trouver un riche mécène. Alors quand ce dernier espoir se fait sauvagement assassiner en pleine représentation, c'est son frère qui va mener l'enquête. Mais comment interpréter les témoignages de tous les spectateurs présents ? "C'était un étrange brouillard assassin, monsieur l'Inspecteur ! " Whitechapel est un repaire de truands notoires, et si le Mal prenait, pour une fois, un autre visage ?