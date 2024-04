Danser dans l’immensité

Dans son dernier ouvrage, Laurine Rousselet n'écrit pas sur la danse mais elle écrit-danse, réussissant à mettre en mots un art qui passe par le mouvement et non par les mots. Le texte se compose de neuf vues qui s'ouvrent sur un échange entre ELLE et LUI - la femme qui danse et l'homme qui danse, et se ferment sur des pages où l'on entend le son d'une seule voix, le chant des deux à l'unisson. Les timbres de leurs voix se mélangeant dans un sensuel pas de deux. Les deux corps, reliés l'un à l'autre, dialoguent par le mouvement de la parole qui réduit la distance physique qui les sépare et les retient dans une étreinte qui s'ouvre et se referme à la vitesse de la respiration. Danser l'immensité nous ouvre à l'espace immense d'un échange tissé de mots prononcés dans l'instant où l'énergie de deux corps proches est tantôt libérée, tantôt retenue - jusqu'au final qui est écrit-dansé ensemble.