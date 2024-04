Cousu, décusu, profil perdu

Cousu, décousu, profil perdu est le deuxième recueil de Françoise Le Bouar (le premier en 2018 à L'herbe qui tremble). Les poèmes racontent un quotidien pas toujours reluisant, quelques fois si absurde et sot que des idées noires se glissent dans les pensées de la poète. Un peu de fantaisie les chasse et actionne le déclic qui impulsera l'élan suffisant pour sourire de tout. La poète la trouve souvent dans le compagnonnage des livres, amis fidèles qui la comprennent si bien et partagent avec elle ces moments. Composé de quatorze stations poétiques, Françoise Le Bouar nous emmène dans un livre étonnant où circule un peu de folie. EXTRAIT Il y eut jadis, tu l'avais oublié, ces monologues sans appel de prophètes aveugles, vieilles échevelées sur une estrade vociférant, tous clamant leur douleur entre guillemets. Nous n'en sommes plus là. Mais bien plutôt à chercher un petit mot qu'on pourrait formuler dans les profondeurs de son esprit, c'est tout mais, allez, c'est beaucoup. L'élan comme replié, empaqueté dans ce petit mot-là, d'une ou deux syllabes, pas plus. Ou bien encore, te voilà frappant dans les mains pour chasser les idées noires. Inventant de petites injonctions, recettes, combines ? : pense à ces deux touffes de lichen vert tendre rapportées de ton dernier séjour, mais comme on est loin du s'accorder au cours des choses, être libre comme les nuages et les eaux, parlons-en, ah oui.