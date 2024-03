Histoire naturelle des oiseaux, T3 (1775) 2 vols. in Œuvres Complètes, T 18

Le troisième volume de l'Histoire naturelle des oiseaux, paru en 1775, est le premier dans lequel Buffon reconnaît publiquement la contribution de Guéneau de Montbeillard. De fait, ce dernier est l'auteur d'une grande partie de ce tome, s'efforçant d'imiter autant qu'il le peut le style de son illustre collaborateur et de respecter ses positions scientifiques. Buffon ne s'en réserve pas moins quelques chapitres importants, comme ceux consacrés aux moineaux, qui lui offrent l'occasion de revenir sur la notion d'espèce et les questions de nomenclature. Sans adopter formellement une classification ornithologique, Buffon et Guéneau se conforment à l'une des plus reconnues de leur temps, celle de Brisson. Ils traitent notamment dans ce volume des corvidés et d'oiseaux jugés proches, comme les rolliers et les oiseaux de paradis, ainsi que des étourneaux, des merles et des grives au sens large, des troupiales, des tangaras, des "gros-becs" et des moineaux. Plusieurs espèces exotiques sont inédites. Avec 281 illustrations noires te blanches in-texte.