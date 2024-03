Silver Plan : Ma seconde chance Tome 1

J'étais la pire des garces, mais je veux changer ! Une fille de bonne famille qui était arrogante, va tout donner dans sa seconde vie ! Sayuri Ninomiya est une demoiselle arrogante qui a atteint des sommets en richesse et en pouvoir durant la période de la bulle économique. Mais cette gloire n'est plus qu'un vestige du passé. Désormais, elle n'est plus qu'une sans-abri solitaire d'âge moyen. Un beau jour, alors qu'on l'agresse dans un parc, et qu'elle croit sa dernière heure arrivée, elle se réveille à l'époque où elle était encore au lycée. Afin que le véritable bonheur lui ouvre les bras, elle mise tout sur son " silver plan " en décidant de travailler dur pour se faire des amis, faire des économies et être en bonne santé. Sa seconde vie ne fait que commencer ! Une nouvelle vie et l'opportunité de tout changer !! Une héritière au destin tragique recommence sa vie depuis le lycée !