La Vélobuissonnière. Alençon-Le Mans-Saumur

- 8 étapes de 20 à 45 km et 4 escapades de 41 à 130 km à découvrir en famille ou entre amis - Depuis Alençon jusqu'à Saumur, la Vélobuissonnière déroule ses 240 km d'échappée nature, reliant l'Orne au Maine-et-Loire et traversant très largement la Sarthe. Elle parcourt sept villes et villages labellisés et deux parcs naturels régionaux. Quatre escapades sont proposées pour un total de 550 km. - Des paysages remarquables : les Alpes mancelles, les vallées de la Sarthe et du Loir, les coteaux du Saumurois. - Une mise en valeur d'un patrimoine exceptionnel (la cité Plantagenêt du Mans, les châteaux du Lude, de Baugé, de Montsoreau, les clochers tors...) , et d'un savoir-faire séculaire (dentelle d'Alençon, Cadre noir de Saumur...). - Grande attractivité de cet itinéraire qui a connu une augmentation de fréquentation de 210% entre 2019 et 2020. Couverture : Dans les Alpes Mancelles