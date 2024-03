L'aliénation dans l'ontologie sociale de Georg Lukács

Ce livre s'intéresse à une thématique peu encore explorée par la recherche marxiste et la théorie critique, celle du sens du concept d'aliénation, mais aussi de la notion de réification dans les derniers écrits de Georg Lukács, à savoir dans son Ontologie de l'être social, écrit publié dans son intégralité après sa mort. Tandis qu'on s'interroge le plus souvent sur la réification dans son célèbre livre Histoire et conscience de classe, l'objectif de ce texte est de mettre en lumière la centra lité de l'aliénation comme réalité sociale dans l'édification d'une ontologie sociale matérialiste et d'une critique marxiste de la société capitaliste de l'après-guerre.